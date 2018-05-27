Сегодня, 10:06

Завершение клубного сезона традиционно сопровождается разговорами о потенциальном обладателе Золотого мяча. Сможет ли кто-нибудь прервать 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду?

Футбольный комментатор Василий Уткин назвал лучшего игрока мира на данный момент в лице левого защитника мадридского «Реала» Марсело. Бразилец выдал феноменальный сезон, сыграв первоочередную роль в очередной победе «Королевского клуба» в Лиге чемпионов.

«Он уникальный игрок, сочетающий в себе выучку и гения, выносливость и наитие. Эту гармонию не проверишь алгеброй. Марсело - моцарт среди крайних защитников-сальери», - высказался Уткин о защитнике «Реала».

Однако комментатор не верит, что бразилец сможет стать обладателем Золотого мяча, ведь приз лучшему игроку мира последние 10 лет вручается исключительно нападающим. Победа Селесао на предстоящем ЧМ-2018 в России значительно повысит шансы Марсело на получение Золотого мяча, но не более. В данном случае приз получит Неймар, считает Уткин.

Лучшего игрока мира по итогам 2018 года традиционно выберет журнал France Football ближе к декабрю, а пока что Марсело и «Реал» могут наслаждаться третей подряд победой в Лиге чемпионов.

Матч в Киеве получился неожиданно насыщенным на травмы. У мадридцев вылетел правый деф Дани Карвахаль. «Ливерпуль» лишился лидера атак Мохаммеда Салаха. Травмировавший его защитник Серхио Рамос сегодня по полной отгребает от прессы и рядовых поклонников футбола. Ранее Уткин встал на защиту капитана «Реала», ответив на критику бизнесмена Григория Гусельникова.