Травма Салаха: Уткин иронично ответил Гусельникову на критику Серхио Рамоса

Накануне в Киеве на НСК «Олимпийский» мадридский «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Помимо поражения любимой команды, фанатов «Ливерпуля» деморализовала травма египетского лидера команды.
Ближе к середине 1-го тайма Мохаммед Салах сошелся в борьбе корпусами с капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Сцепившись руками, футболисты упали на газон. Защитник придавил руку нападающего «Ливерпуля», из-за чего последний не смог продолжить игру. Когда Салах покидал поле, операторы выловили улыбку четверки «Королевского клуба».
Василий Уткин оперативно разобрал твит инвестора, выдав шутку с политическим контекстом:
Травма Салаха стала одним из самых запоминающихся моментов киевского финала ЛЧ. Уже 19 июня России в рамках ЧМ-2018 играть против Египта на групповой стадии. Восстановится ли лидер африканцев к матчу, узнаем в ближайшее время.