Травма Салаха: Уткин иронично ответил Гусельникову на критику Серхио Рамоса

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Накануне в Киеве на НСК «Олимпийский» мадридский «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Помимо поражения любимой команды, фанатов «Ливерпуля» деморализовала травма египетского лидера команды.

Ближе к середине 1-го тайма Мохаммед Салах сошелся в борьбе корпусами с капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Сцепившись руками, футболисты упали на газон. Защитник придавил руку нападающего «Ливерпуля», из-за чего последний не смог продолжить игру. Когда Салах покидал поле, операторы выловили улыбку четверки «Королевского клуба».

«Василий, любуйтесь величием Рамоса! Как игрока, и как человека…», - прокомментировал скандальный эпизод российский бизнесмен Григорий Гусельников, намекая на слепую любовь комментатора к испанскому футболу.

Василий Уткин оперативно разобрал твит инвестора, выдав шутку с политическим контекстом:

«Григорий, считать улыбку Рамоса и уход Салаха связанными между собой вещами – все равно, что считать вас преступником на том основании, что вы банкир и живете в Англии», - иронично ответил футбольный комментатор Гусельникову на критику Серхио Рамоса.

Травма Салаха стала одним из самых запоминающихся моментов киевского финала ЛЧ. Уже 19 июня России в рамках ЧМ-2018 играть против Египта на групповой стадии. Восстановится ли лидер африканцев к матчу, узнаем в ближайшее время.