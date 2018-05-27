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Об этом он рассказал в интервью, упомянув, что счет 3:1 стал его личным упущением. Проигрыш английской команды мадридскому «Реалу» стал ударом для болельщиков, которые несмотря на препятствия прибыли на игру любимой команды.

Лорис Кариус взял вину за поражение «Ливерпуля» в финале ЛЧ на себя. Причиной откровенного самобичевания стали ошибки вратаря на первом и третьем голах, авторами которых стали Карим Бензема и Гарет Бэйл.

Напомним, что Кариус дебютировал в большом спорте в декабре 2012 года. Заменить Шона Паркера в матче и остаться в футболе – стало новостью для самого Лориса. До этого он играл в молодежной сборной Биберах в 1998-2000 годах.

На данный момент, Лорис – игрок Ливерпуля под номером 1, поскольку он вратарь.