Рамос ждёт от Роналду объяснений

Сегодня, 08:05

В Европе заканчивается футбольный сезон, а вместе с ним и контракты многих игроков. Некоторые трансферы наиболее знаменитых из них могут стать очень неожиданными.

Несколько раз признанный лучшим игроком мира Роналду, выступающий много лет за «Реал», обронил фразу, что, возможно, он покинет этот клуб.

Серхио Рамос, являющийся капитаном этой команды, сообщил, что ждёт от него по этому поводу объяснений.

Рамос сообщил о своей надежде на то, что Роналду предоставит их сразу же, как только завершится сезон.

Он сказал, что в «Реале» Криштиану является ключевым игроком, и лучшего места, чем этот клуб, тому уже не найти.

Зинедин Зидан, возглавляющий «королевскую команду», также уже высказался по поводу слов Роналду о том, что тот, возможно, покинет клуб. Он не воспринял их всерьёз.

Роналду, которому исполнилось 33 года, сыграл в этом сезоне 44 игры в разных турнирах. Он забил в них 44 мяча.

Об интересе в приобретении игрока неоднократно заявлялось «Манчестером Юнайтед» и «ПСЖ».

Сам Роналду написал в своём микроблоге, что выступать за «Реал» ему было очень приятно. А вот о своём будущем он поведает в течение ближайших дней.