ФК «Ростов» :Экс- руководитель команды стал в 2017 году миллионером

Вчера, 23:04

Руководители футбольных клубов России продолжают демонстрировать рост своего благополучия. Не стал исключением и один из известных в России футбольных клубов.

Экс-руководитель, ранее возглавлявший ФК «Ростов», согласно поданной им декларации, стал миллионером.

Доход бывшего заместителя губернатора, который ранее возглавлял «Ростов», составил за 2017 год 7,7 миллионов рублей.

В его собственности зафиксировано наличие двух квартир и одного земельного участка, на котором находится его дом площадью 1700 м2.

Помимо того, Крупинин имеет в собственности автомобиль Lexus LX 570, стоимость которого составляет весьма внушительную сумму.

Несовершеннолетний сын экс-руководителя ФК «Ростов» также стал очень небедным человеком. Его собственность – три квартиры и стационарное место на парковке.

Самым «бедным» оказался Юрий Молодченко. Он курировал в региональном правительстве вопросы по экономике и того, как в область привлекаются инвестиции. Его доход составил «лишь» 874 000 рублей.

Впрочем, доход его жены существенно больше. Он составляет 1 943 000 рублей. В её собственности наличие жилого дома, земельного участка и двух квартир. Дополнением к ним служит Lexus RX 270.