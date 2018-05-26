Алексей Сорокин: ЧМ-2018 посмотрят 3 млрд человек

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Футбол продолжает оставаться в мире самым популярным из спортивных игровых видов. Его аудитории собирают огромное количество зрителей.

В России уже в следующем месяце откроют ЧМ-2018. Эксперты гадают, сколько человек его посмотрят.

Не остался в стороне и Алексей Сорокин, возглавляющий оргкомитет «Россия-2018». Он сделал прогноз о большом интересе во всём мире к Мундиалю, впервые предстоящему в РФ.

По его мнению, чемпионат посмотрят около 3 млрд человек.

Он отметил наличие в основном консорциуме вещателей «Первого канала», ВГТРК и «Матча ТВ».

Своё сообщение Сорокин сделал во время проведения в Москве конференции РФС.