Мутко собрался покинуть РФС уже через 3-4 месяца

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Такое заявление он сделал на сегодняшней конференции. По словам чиновника, высшее руководство России предложило ему заниматься другими вопросами, которые связаны со строительством.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который ещё в декабре 2017 года на полгода останавливал свою работу на посту главы Российского футбольного союза, заявил, что он собрался уже через 3-4 месяца покинуть пост президента РФС. Такое заявление Мутко сделал сегодня, 26 мая, на пресс-конференции.

По словам главы РФС, всё просто – российское руководство предложило ему заниматься вопросами, которые связаны со строительством. Именно поэтому, возможно, уже через 3-4 месяца его уже не будет в футбольном мире. Хотя Мутко всё же пообещал, что будет рядом и присматривать за российским футболом.