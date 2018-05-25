«Провокация»: Кличко прокомментировал избиение фанатов «Ливерпуля» в Киеве

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24 мая украинские почитатель футбола забросали столами и стульями отдыхавших в киевском баре британцев. Мэр города-хозяина финала ЛЧ сообщил об аресте зачинщиков.

«Вчерашняя драка – это провокация. МВД разберется в произошедшем, а зачинщики непременно понесут наказание», - прокомментировал Виталий Кличко избиение фанатов «Ливерпуля» в Киеве.

Скандальная потасовка произошла в баре на Большой Васильевской улице. Украинские футбольные фанаты забросали столами и стульями гостей из Великобритании, приехавших на финал ЛЧ. В результате ЧП, в отделение МВД отправились двое зачинщиков драки. Двое болельщиков отделались незначительными травмами, все остальные участники потасовки не пострадали.

26 мая на поле НСК «Олимпийский» в Киеве состоится финал ЛЧ между «Реал Мадридом» и «Ливерпулем». Задолго до главного матча европейского клубного футбола Украина успела оскандалиться, враждебно настроив против себя UEFA. Жаждущие наживы владельцы отелей взвинтили цены на номера для туристов в сотни раз, из-за чего британцы и испанцы отказываются ехать в Киев.