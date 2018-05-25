Путин назвал победителя ЧМ-2018

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В рамках ПМЭФ-2018 президент РФ спрогнозировал итоги стартующего 14 июня футбольного мундиаля.

«Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной игры. В этом мы видим свою задачу», - заявил Владимир Путин.

Также президент РФ назвал непосредственного победителя ЧМ-2018 среди соревнующихся стран. Победит сильнейший, «оригинально» спрогнозировал Путин. В завершении выступления на тему мундиаля лидер россиян пообещал сделать ЧМ-2018 праздником для всех, кто любит спорт, для футболистов, для гостей России. Власть будет стремиться, дабы игроки, болельщики и специалисты чувствовали себя в РФ, как дома.