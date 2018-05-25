Полузащитник мюнхенской «Баварии» может попасть в тюрьму

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Речь идёт о футболисте Артуро Видале, у которого произошёл конфликт с одним из посетителей ночного клуба в Мюнхене. Видаль был в потасовке группы людей, в результате которой пострадал человек.

Как сообщает издание 4-4-2.com, 17 сентября 2017 года полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль вместе со своим братом Сандрино во время посещения одного из городских ночных клубов стал участником потасовки группы людей. Тогда в результате происшествия пострадал один человек.

Известно, что пострадавшего ударили по голове бутылкой водки. После этого он пошёл к мюнхенским правоохранителям и написал заявление именно на Артуро Видаля. Теперь полузащитник ФК «Бавария» может попасть в тюрьму на срок от шести до десяти месяцев.

Хозяин «Баварии» Оливер Райф уже успел дать показания. По его словам, пострадавшего бутылкой водки ударил не полузащитник чилийского происхождения, а другой участник конфликта.