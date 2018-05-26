Зеленоградск проведет конкурс «Зеленоградск. Любовь. Футбол» для фанатов

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В курортном городе Зеленоградск (Калининградская область) нашли способ привлечения в город иностранных фанатов в рамках грядущего чемпионата мира по футболу. Первого июня запланирован старт уникального флешмоба «Зеленоградск. Любовь. Футбол». По словам организаторов, этот конкурс поспособствует направлению эмоций и энергии приезжих в созидательное русло. Об этом проинформировало ИА «Государственные вести».

Как сообщил глава местной Ассоциации отельеров и ресторатов Сергей Куренков, организаторы рассчитывают, что конкурс поможет туристам обрести любовь к Зеленоградску, и они захотят вновь его посетить. В свою очередь, член жюри, журналистка Оксана Обрехт рассказала, что к рамках конкурса нужно сделать селфи с футбольным подтекстом в городе вместе со своим любимым человеком. После этого кадр требуется выложить в Инстаграм с хештегом #ЗеленоградскЛюбовьФутбол или #ZelenogradskLoveFootball». Три пары-победителя флешмоба получат возможность бесплатно отдохнуть в лучших отелях Зеленоградска.