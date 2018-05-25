Сегодня, 04:15

Папарацци сделали снимки известного футболиста, отдыхающего с моделью Джорджиной Родригес, родившей ему ребенка. Совсем скоро у Криштиану состоится ответственный матч на Лиге Чемпионов.

СМИ наполняются информацией о том, что Криштиану Роналду устроил секс-каникулы на Ибице перед финалом ЛЧ. Звезду мадридского «Реала» заметили отдыхающим с моделью Джорджиной Родригес, с которой футболист начал встречаться год назад после расставания с супермоделью Ириной Шейк.

Пара не состоит в браке, однако Родригес родила своему возлюбленному ребенка, и теперь Роналду отец 4 детей. На снимках пара продемонстрировала неплохую физическую форму, особенно у модели после родов.

Это не единственное изменение, которое можно в ней заметить – у девушки на безымянном пальце красуется роскошное кольцо с бриллиантом. Пара выглядит влюбленной и счастливой. Следует отметить, что с ними на отдыхе был 7-летний сын футболиста, которого родила суррогатная мать.