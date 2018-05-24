Классон: «Россия приятно удивит приехавших на ЧМ-2018 иностранцев»

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До старта ЧМ-2018 осталось 3 недели. Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон подвел итоги подготовки России к мундиалю.

Интервью легионер «Краснодара» начал с рассказа о личных успехах. Завершившийся клубный сезон Виктору Классону удалось отыграть без травм, что особенно важно перед ЧМ-2018. Стили игры российский команды и сборной Швеции кардинально отличаются. На мундиале полузащитник готовится к оборонительному футболу и контратакам.

«У многих людей предвзятое отношение к РФ, ведь они считают эту страну закрытой. На самом деле, Россия приятно удивит приехавших на ЧМ-2018 иностранцев», - считает Классон.

В завершении швед не исключил свой уход из «Краснодара» после мундиаля. У Виктора действует контракт с российским клубом, однако он готов выслушать новые предложения.

ЧМ-2018 в России стартует 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на московских «Лужниках». Классену предстоит сыграть на групповом этапе против Южной Кореи, Мексики и действующих чемпионов мира немцев.