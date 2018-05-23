Ундер: «Судьи отняли у «Ромы» финал Лиги чемпионов»

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26 мая в Киеве состоится финал ЛЧ между мадридским «Реалом» и мерсисайдским «Ливерпулем». Пока футболисты пакуют чемоданы в Украину, вылетевшие в полуфинале команды оплакивают упущенный шанс.

Попадание «Ливерпуля» в киевский финал – сенсация. Однако гораздо тяжелее было бы поверить в проход римской «Ромы», вылетевшей от мерсисайдцев в полуфинале. В первом матче на «Энфилде» итальянцы горели 5:0, сумев забить 2 мяча престижа в концовке. В римском поединке подопечные Ди Франческо выиграли 4:2, уступив по сумме двух матчей со счетом 6:7. Если бы на «Олимпико» судьи поставили 2 пенальти в ворота «Ливерпуля», «Рома» могла сыграть в финале, кусает локти 20-летний полузащитник римлян Дженгиз Ундер.

«Я мог быть в Киеве. Судьи отняли у «Ромы» финал Лиги чемпионов», - считает молодой игрок.

Матч «Реал Мадрид - Ливерпуль» стартует в Киеве 26 мая в 21:45 по местному времени.