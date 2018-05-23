В Киеве сдулся большой мяч с символикой Лиги чемпионов

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Надувная конструкция обвисла на зафиксированных тросах. Стоит заметить, что болельщики категорически не хотят приезжать в украинскую столицу на финал турнира.

В центральной части Киева сдулся большой надувной мяч с символикой Лиги чемпионов. Случай имел место на Бессарабской площади. Примечательно, что несколько тысяч болельщиков "Реала" сдали свои билеты финала Лиги чемпионов в Киеве.

Украинское правительство сосредоточено больше не на организации турнира и его популяризации, а на борьбе с так называемым агрессором. На днях UEFA согласилась с позицией киевских властей про невозможность использования логотипов российской компании "Газпром" как партнёра в случае оформления территории мероприятия, где должны находиться болельщики и гости финала турнира на Крещатике.