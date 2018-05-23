Голубев заполнит «Ростов Арену» после ЧМ-2018 детьми с родителями

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До старта ЧМ-2018 в России осталось меньше месяца, а администрации городов-хозяев по-прежнему не знают, удастся ли им забить до отказала стадионы на матчах мировых сборных.

Если раунд плей-офф подразумевает встречи звездных команд, на которые пойдут даже самые далекие от футбола болельщики, то над посещаемостью группового этапа стоит огромный знак вопроса. В Ростове, к примеру, сойдутся не самые популярные сборные Мексики и Южной Кореи (23 июня). В лучшем случае, «Ростов Арену» удастся заполнить наполовину.

А что же будет с посещаемость матчей РФПЛ, когда ЧМ-2018 останется в прошлом? Ответ на данный вопрос попытался дать губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заполнит элитный стадион после мундиаля детьми с родителями. Если вашему ребенку еще не исполнилось 13 лет – можете смело использовать его в роли бесплатного пропускного на матчи «Ростова», как бы намекнул чиновник.

Ранее посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева привезла в Ростов Кубок мира по футболу.