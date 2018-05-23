Виктория Лопырева привезла Кубок мира по футболу в Ростов

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Телеведущая и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева доставила главный трофей мундиаля в свой родной город – Ростов.

«Один за всех и все за одного! Наконец-то Кубок Чемпионата Мира, с которым я облетела весь земной шар, в моем родном городе! Горжусь тем, что я ростовчанка», - прокомментировала посол ЧМ-2018 фото главного трофея мундиаля в Instagram.

Встретить Кубок мира по футболу приехал полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков. Виктория Лопырева привезла золотой трофей в Ростов, предварительно продемонстрировав его миллионам болельщиков по всему миру. До старта ЧМ-2018 кубок уже не покинет Россию.

Мундиаль стартует 14 июня в Москве, а первый матч в Ростове состоится тремя днями позже. В 21:00 по местному времени по поле «Ростов Арены» выйдут футболисты Бразилии и Швейцарии. 20 июня (18:00) Уругвай протестирует Саудовскую Аравию, 23 июня (18:00) Южная Корея сойдется с Мексикой, а последний матч группового этапа на «Ростов Арене» сыграют Исландия с Хорватией 26 июня (21:00). Также городу на Дону предстоит принять 2 июня одну из игр 1/8 финала ЧМ-2018.