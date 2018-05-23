Роналду скептично оценил возможный переход Неймара в «Реал»

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Об этом он сообщил в недавнем интервью. Нападающий «Реала» не уверен, что коллега из «Пари Сен-Жермен» сможет и захочет стать частью нового футбольного клуба.

Профессиональный футболист Криштиану Роналду прокомментировал слухи о рокировке в составе «Реала». Он скептично оценил возможный переход Неймара в состав «Реала». Причиной неуверенности стали слухи, которые в своем большинстве не несут правдивой информации.

«Неймар? В Мадриде постоянно обсуждают трансферы. Я уже восемь лет выступаю за «Реал», и каждый год говорят про 50 новых игроков.», – уверен футболист.

Роналду не разделяет мнения коллег о том, что Неймар действительно хочет и сможет сменить клуб.

К слову, ранее нападающий «Реала» признался, что ничего страшного в его травме лица нет. Повреждение Роналду получил в поединке против «Депортиво».