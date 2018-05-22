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Фанаты британской футбольной команды заявили, что победят российских футболистов в два счета. Однако депутат госдумы РФ Валерий Газзаев рассказал, что все эти высказывания являются лишь грязной пропагандой Запада.

Иностранные СМИ уже не в первый раз занимаются подобного рода жалкими вбросами, пользуясь при этом самыми разными методами. К примеру, можно вспомнить тот же случай про отравление Скрипаля, когда Британия обвиняла во всем Россию, - говорит Газзаев. Прежде всего, это делается для того, чтобы повлиять на общественное мнение. Политик призвал россиян не обращать внимания на ходы запада и спокойно готовиться к Чемпионату мира 2018.

Напомним, что ранее Daily Star распространил информацию о том, что футбольные фанаты Smoggies Elite намерены разгромить российскую сборную. По их словам, «50-60-летние мужики из Ньюкасла» объявят войну россиянам.