Уилл Смит с коллегами исполнит официальный гимн ЧМ-2018

Об этом сообщил в соцсети пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми» . Вместе с Ники Джемом, Дипло, Эра Истрефи планируется запись песни, одной из строчек будут слова «у нас одна жизнь, давайте жить по полной».

Американский актёр, режиссер и хип-хоп исполнитель с коллегами исполнит официальный гимн ЧМ-2018 в России. Об этом музыкант сообщил в социальной сети.

«One Life to Live. Live it Up (у нас одна жизнь, давайте жить по полной)», - сообщил Смит.

Сопроводил запись словами и хештегом #WorldCup. Подписчики актера обрадовались тому, что смогут увидеть своего кумира в новом амплуа на мировом уровне, поскольку футбол является одним из любимых видов спорта Смита.

К слову, в 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes и попал в число самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. При этом Смиту удалось заработать за год 80 млн долларов.