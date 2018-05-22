В Госдуме прокомментировали слова британского фаната о будущих стычках на ЧМ-2018

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Английские болельщики всегда отличались неуёмным темпераментом. Часть из них организована в специальные группировки, занимающиеся провокациями и потасовками и в домашних матчах своей команды и на выезде.

Со слов британского фаната, он мечтает о будущих стычках с российскими болельщиками на ЧМ-2018. Англичанин пообещал устроить на Мундиале «третью мировую».

В Госдуме уже дали комментарии этому высказыванию. С заявлением выступил Михаил Дегтярёв, возглавляющий комитет, занимающийся вопросами спорта, туризма и молодёжи.

Он сказал, что перед масштабными спортивными мероприятиями появление подобных высказываний не является редкостью. Провокации не исключаются. Поэтому российские правоохранители в период турнира прибегнут к беспрецедентным мерам безопасности.

В то же время, РФ вполне способна к обеспечению благоприятных условий для болельщиков из-за рубежа, пожелавших посетить ЧМ-2018.

Все футбольные хулиганы, нарушившие правопорядок, понесут за это наказание. Будут это россияне, англичане или кто-либо другой, значения не имеет.

Полиция располагает широким инструментарием для наказания нарушителей. Это штрафы, админаресты и выдворение на родину.