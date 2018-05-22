Эксперты: ЧМ-2018 ускорит рост экономики РФ

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России, менее чем через месяц, предстоит принять у себя Мундиаль. Специалистами уже делаются самые разнообразные прогнозы, связанные с этим чемпионатом.

В частности, эксперты полагают, что одним из положительных моментов ЧМ-2018 станет то, что он ускорит рост экономики РФ. Названа и предположительная цифра дополнительного роста.

Аналитики посчитали, что ВВП РФ за месяц проведения чемпионата вырастет на 1-2%. Они поясняют это тем, что на ЧМ-2018 ожидается значительный приток денежных средств из-за рубежа вместе с болельщиками.

Олег Сафонов, возглавляющий Ростуризм, сообщил, что за время Мундиаля Россию посетят около 1,5 миллионов болельщиков из других стран.

Это подтверждается ажиотажным спросом на билеты, который в 6 раз превышает предложение.

Он полагает, что каждый из них потратит в РФ около 1,5 тыс. долларов. Таким образом, экономика России пополнится более чем 2,3 млрд долларов.

Следствием этого станет повышение спроса на национальную валюту и увеличение розничного товарооборота. Курс доллара может несколько понизиться. Но есть и негатив. Прирост объёма денежной массы вызовет рост цен на 0,2-0,3%.

В целом, влияние ЧМ-2018 на ВВП РФ ожидается в годовом исчислении на уровне 0,1-0,2%.