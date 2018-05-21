Типа трава: К ЧМ-2018 в Казани землю перекрасили в зеленый цвет

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До начала Чемпионата мира по футболу в России осталось меньше месяца, а инфраструктура в некоторых городах продолжает серьезно "хромать".

Новый повод иностранцам для смеха, а россиянам для стыда, просочился в прессу из Казани. В столице Татарстана дорожники перекрасили землю в зеленый цвет, объяснив происходящее подготовкой к ЧМ-2018.

Странная работа возмутила как интернет-сообщество, так и ее исполнителей. "Типа трава" появилась в Казани из-за недобросовестных чиновников. Бюджет города разворован, поэтому приходится поливать зеленой краской землю, считает один из дорожников.

Инцидент в Татарстане стал поводом для множественных шуток на тему ЧМ-2018 в России. Осветившие скандальное происшествие СМИ и блогеры иронично переживают, лишь бы футболистам не пришлось играть на таком «газоне».

ЧМ-2018 стартует 14 июня, а первый матч в Казани состоится двумя днями позже. Первыми в столице Татарстана схлестнутся Франция и Австралия (13:00). 20 июня Иран попробует выстоять против Испании (21:00), 24 июня Польша сыграет с Колумбией (21:00), а последними на стадии группового этапа на «Казань Арене» 27 июня сойдутся действующий чемпион мира Германия и Южная Корея (17:00). Также Казань примет одни из матчей 1/8 финала (30 июня, 17:00) и четвертьфинала (6 июля, 21:00).