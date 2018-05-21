ФК КАМАЗ выбирал гимн со скандалом

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В итоге конкурс объявили несостоявшимся из-за обмана и накруток. Об этом сообщает Фидаиль Ганиев, пресс-атташе футбольного клуба.

ФК КАМАЗ в социальной сети «ВКонтакте» организовал конкурс на лучший гимн для команды, который должен был принести победителю 50 тысяч рублей. Лучшего выбирали путем голосования пользователей, но это сопровождалось настоящим скандалом. О честности конкурса не могло быть и речи, так как люди стали накручивать голоса и применять другие нечестные манипуляции.

В конечном итоге конкурс в «ВКонтакте» признали несостоявшимся и ФК КАМАЗ выбирал гимн на внеконкурсной основе. Текст прислали фанаты клуба в качестве подарка и они не настаивали на вознаграждении. Руководство команды хотело, чтобы гимн был написан с пожеланиями побед и глубокими эмоциями.