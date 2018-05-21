Юрий Сёмин не верит в выход сборной России из группы на ЧМ-2018

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Для подопечных Станислава Черчесова данный исход станет настоящим счастьем, уверен тренер «Локомотива».

Юрий Сёмин подверг уничтожительной критике сборную России по футболу, дав журналистам понять, что не верит в выход россиян из группы на домашнем ЧМ-2018. Национальную команду он назвал «слабой», подчеркнув, что у неё достаточно возрастная линия обороны и имеются большие проблемы в нападении. Тренер «Локомотива» отметил, что будет счастлив, если Россия оформит выход из группы, но при этом сомневается, что она сможет пробиться в 1/8 финала чемпионата. Как известно, на мундиале россияне сыграют в одной группе со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Напомним, в нынешнем сезоне Сёмин привёл «Локомотив» к первому за последние 14 лет чемпионству.

Ранее мы писали, что форвард сборной Германии расплакался из-за невызова на ЧМ-2018. Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер считает себя лучшим в своём амплуа в Германии.