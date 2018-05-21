Лионель Месси пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

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Аргентинскому форварду в сезоне 2017-2018 годах удалось забить 34 мяча в сыгранных 36 матчах высшей лиги Испании. Благодаря этому он получил 68 очков. Ближайшим соперником футболиста стал нападающий английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах, который в рамках чемпионата Англии забил 32 гола. За такой результат он получил 62 очка.

Получается, что Лионель Месси получил преимущество в 6 очков и обошёл с таким результатом Мохамеда Салаха. Это позволило аргентинскому форварду стать обладателем «Золотой бутсы» уже в пятый раз. Месси получал эту премию в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах. Такой результат сделал футболиста самым первым пятикратным владельцем данной премии. Главный его конкурент, Криштиану Роналдо из «Реала», имеет только четыре «Золотых бутсы».

«Золотую бутсу» каждый год вручают лучшему нападающему тех государств, которые входят в УЕФА. Впервые награду вручили в 1968 году. Начиная с 1997 года премию организовывают спортивные издания и компания Adidas. Победителем становится спортсмен с большим количеством очков.