Опрос: Воронежцы не рады ЧМ-2018 в РФ и не верят в успех отечественных футболистов

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Смех у российских поклонников футбола вызывают разговоры о победе подопечных Станислава Черчесова на домашнем ЧМ-2018. Жители Воронежа не стали исключением.

80,3% воронежских респондентов довольны идеей проведения ЧМ-2018 в РФ. Каждый десятый житель города отрицательно относится к мундиалю в России. Не рады мировому футбольному первенству в родной стране 11% участников опроса, а 3,6% респондентов не верят в успех отечественных футболистов. Опрос провел институт общественного мнения «Квалитас».

Воронежцы надеются в способность ЧМ-2018 благоприятно сказаться на экономике государства (45,2%). 27% и 21,2% голосов поделили между собой горожане, усмотревшие в мундиале угрозу для ВВП страны, и считающие мировое футбольное первенство бесполезным для экономики соответственно.

Воронежа нет среди 11 российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018. Городу-миллионнику отведена скромная роль тренировочной базы сборной Марокко.