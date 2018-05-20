Скучает по «Зениту»: Игорь Денисов раздумывает об уходе из футбола

Сегодня, 12:11

Впервые с 2004 года московский «Локомотив» стал чемпионом РФПЛ. Для успешного выступления в Лиге чемпионов «железнодорожникам» необходимо удержать лидеров в команде.

Важнейшим звеном в чемпионском составе Юрия Семина стал 34-летний полузащитник Игорь Денисов. Сейчас игрок раздумывает об уходе из футбола, отводя себе еще 3 года в профессиональном спорте. Прямым текстом опорник дал понять, что скучает по питерскому «Зениту», цвета которого он защищал с 2001 по 2013 год.

«Если я останусь в Москве – в футболе меня никто больше не увидит. Если я когда-нибудь вернусь в Питер – с удовольствием поработаю в родном клубе», - признался Денисов.

Ранее полузащитник «Локомотива» заявил о готовности помириться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ради выступления на ЧМ-2018. Единственное условие скандального футболиста – не извиняться перед специалистом за старые обиды.

Игорь Денисов – очень харизматичный футболист, что успела подметить Тина Канделаки. Телеведущей нравится умение опорника «отвечать за базар» как на поле, так и за его пределами.