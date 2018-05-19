«Могут посадить»: У Владислава Радимова проблемы с законом

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Бывшая звезда «Зенита», как утверждают очевидцы, угодил в неприятную ситуацию и сейчас пытается «решить вопрос» с полицией.

В Санкт-Петербурге ходят слухи о том, что некогда один из самых успешных футболистов России, а ныне футбольный функционер Владислав Радимов, может угодить за решётку из-за очередных проблем с законом. Как сообщают очевидцы, на днях после ДТП с его участием знаменитость очень эмоционально разговаривал по телефону, якобы говоря собеседнику о том, что его «могут посадить». Инцидент произошёл возле одного из баров Санкт-Петербурга, куда Радимов въехал на полной скорости на своём авто. 42-летний координатор футбольных команд «Зенита», как утверждают свидетели произошедшего, сразу после аварии о чём-то говорил по телефону с представителями службы безопасности клуба. В разговоре Радимов якобы употребил по отношению к себе фразы «проблемы с ГАИ» и «могут посадить». Подробности данного инцидента пока остаются неизвестны.

Следует отметить, что у бывшего супруга Татьяны Булановой это уже не в первые проблемы с законом за последние годы. В 2016 году его за превышение скорости остановили сотрудники ГИБДД. Тогда у Радимова при себе не оказалось водительского удостоверения.