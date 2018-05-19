Сегодня, 10:09

Это произошло в эфире программы «Вечерний Ургант», где ведущий организовал испытание для игрока. Федор предвидит выход РФ в финальный этап соревнований.

Нападающий ФК «Краснодар» Смолов предсказал России финал ЧМ-2018. Это стало испытанием в гостях у Ивана Урганта. Ведущий в ходе беседы предложил Смолову стать экстрасенсом и предсказать России судьбу на ЧМ-2018. Футболист решил действовать по зову сердца о напророчил РФ выход в финал мундиаля. К слову, чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сегодня спортивный комментатор назвал «Зенит» кладбищем талантов. Такой конфуз произошел накануне в прямом эфире спортивного обозревателя. Недоразумение стало обсуждаемым в Сети. Уткина теперь атакуют хейтеры с требованиями дать опровержение.