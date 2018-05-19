Спортивный комментатор Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов

Сегодня, 08:20

Об этом специалист по футболу заявил в прямом эфире. После этого судьба Ташаева отошла на второй план, а вот высказывание Уткина - раскритиковали.

Спортивный комментатор назвал «Зенит» кладбищем талантов. Такой конфуз произошел накануне в прямом эфире спортивного обозревателя. Василий Уткин пытался объяснить как нужно поступить Ташаеву и какой футбольный клуб выбрать.

«Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в «Зенит» - кладбище талантов», - сообщил Уткин.

Таким образом, спортивный комментатор всех игроков, болельщиков, тренеров клуба «Зенит» оскорбил одной фразой. После того, как Уткин опозорил «Зенит», его начали атаковать хейтеры в социальных сетях. Пользователи Интернет также негативно оценили высказывание скандального спортивного комментатора.