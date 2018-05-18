Ростовскую область накрыла волна контрафакта с символикой ЧМ-2018

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Южная таможня перед главным спортивным событием этого года работает в усиленном режиме. К традиционным контрабандным подделкам в виде продукции Adidas, Louis Vuitton или Hugo Boss, добавились контрафактные товары самой популярной на сегодня направленности.

Ростовскую область буквально накрыла волна контрафакта с символикой ЧМ-2018. Мячи, аксессуары, посуда, чехлы для смартфонов с эмблемой Чемпионата мира по футболу прибывают на границу тысячами экземпляров. В основном, это дело рук китайских «кустарей», которые всегда чутко следят за модными тенденциями. Однако появились и украинские подделки, которые пытаются переправить в «страну-агрессор».

Только за первые три месяца этого года на таможне были выявлены и изъяты около двух тысяч экземпляров поддельных товаров с символикой ЧМ-2018, которая, кстати, защищена авторским правом. Представители FIFA работают совместно с таможенниками в качестве экспертов, помогая выявлять тщательно изготовленный контрафакт.