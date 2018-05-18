В Москве к ЧМ-2018 бесплатно продемонстрируют редкие фильмы о футболе

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Кинопоказы будут проходить в кинотеатрах сети «Москино», начиная с 26 мая по 30 июня. Картины продемонстрируют такие, которые очень редко показывают по телевидению или в кинотеатрах. Среди них есть и работы 1936 года выпуска. Информация об этом указывается на сайте московского мэра.

В сообщении указывается, что в Москве к ЧМ-2018 будут бесплатно показывать редкие фильмы о футболе. Речь идёт о 13 картинах из разных эпох. Зрители смогут насладиться фильмом «Вратарь» 1936 года выпуска, «Удар! Ещё удар!» 1968 года выпуска, современным «Девушки в футболе» 2017 года выпуска и множеством других.

Стоит отметить, что в конце мая также бесплатно покажут в Москве два документальных редких фильма, показывающих женский и мужской взгляды на этот вид спорта. Сеансы будут проходить в рамках ежемесячного Бразильского документального киноклуба. Посмотреть такое кино сможет каждый, вход хоть и свободный, но нужно будет предварительно зарегистрироваться.