УЕФА начало разбирательства в отношении «Атлетико» и «Марселя» из-за поведения фанатов

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Дело в том, что ультрас испанской команды обвиняют в том, что они устраивали беспорядки, а также накидали на игровое поле различные предметы и использовали пиротехнику.

В сообщении уточняется, что УЕФА начало разбирательства в рамках дисциплинарного дела, которое открыли в отношении футбольного клуба «Атлетико» и «Марсель» по итогам финала Лиги Европы. Об этом сообщили представители пресс-службы футбольного ведомства.

В отношении испанского клуба рассмотрят факт использования ультрас пиротехнических средств, а также появление баннера с расистским содержанием на трибуне клуба. Фанатов клуба «Марсель», помимо того, обвиняют в актах вандализма, в устроенных беспорядках, а также в бросании на поле различных предметов.

Указанное дело будет рассмотрено уже до 31 мая.

Стоит отметить, что в финальном матче Лиги Европы «Атлетико» выиграл во встрече с футбольным клубом «Марсель» со счётом 3:0.