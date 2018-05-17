«Умеет отвечать за базар»: Канделаки сравнила Денисова с героем кино

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В своём сообщении известная российская телеведущая написала, что жизнь футболиста – настоящий фильм с драками, разборками, уходами из футбольных клубов со скандалами, а также победа в 2018 году в составе «Локомотива» в качестве капитана над своими хейтерами.

Тина Канделаки сравнила Денисова с главным героем кино. Телеведущая добавляет, что спортсмена любят акулы, а Черчесов не любит. По словам Канделаки, тренер всё же мог взять Денисова в сборною. Если бы такое случилось, то Тина уверена, что футболист приехал бы с другого конца света.

Канделаки признаются, что она уже давно «любуется» Игорем, потому что он «умеет отвечать за базар», чего не все мужчины в спорте могут сделать. Затем телеведущая выразила надежду, что Денисов вернётся в «Зенит» и выиграет ЛЧ. Сообщение в Instagram заканчивается словами поздравления футболиста с днём рождения.

Сам же Денисов, который выиграл в текущем футбольном сезоне российский чемпионат, в состав национальной сборной не попал. Полузащитник заявил, что причина проста – конфликт с экс-тренером «Динамо» и главой сборной РФ Станиславом Черчесовым. По словам Денисова, случился небольшой конфликт, а тренер пообещал сломать ему шею в душе. Футболист получил штраф в 21 млн рублей, но деньги вернулись через суд. Сейчас же Денисов заявил, что может отправиться в сборную, но извиняться перед Черчесовым не станет.