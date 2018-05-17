Ради возвращения в сборную Денисов может помириться с Черчесовым, но без извинений

Сегодня, 15:35

Капитан «Локомотива» сообщил, что пожать руку главному тренеру он может, однако на большее не способен. Более того, футболист отметил, что готов приступить к тренировкам в составе лучших российских футболистов «хоть завтра».

Игорь Денисов ради возвращения в сборную России по футболу готов пойти на многое и даже может помириться с главным тренером Станиславом Черчесовым. Футболист подчеркнул, что примирение произойдет, но без извинений, ведь свои слова забирать обратно он не намерен. Пока не известно, будет ли приглашен капитан «Локомотива» в состав команды для участия в чемпионате.

Конфликт между Черчесовым и Денисовым произошел еще три года назад, когда тренер и футболист были представителями «Динамо». Спортсмен не смог спокойно реагировать на действия наставника, который не пригласил на игру лучшего футболиста Артура Юсупова, а после этого Черчесов пригласил Денисова в душ, чтобы «сломать ему шею».