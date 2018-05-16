Скончался чемпион мира по футболу Рэймон Уилсон

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Чемпион мира 1966 года по футболу, игравший за сборную Англии, Рэймон Уилсон, скончался на 83-м году своей жизни.

Во взрослый футбол Уилсон вступил в 1952-м году, играя за "Хаддерсфилд Таун", в которой провел 12 сезонов.

В 1966 году одержал победу в чемпионате мира, который проходил в Англии.

Уилсон был в составе таких английских клубов, как: "Хаддерсфилд Таун", "Эвертон", "Олдем Атлетик" и "Брэдфорд Сити". Завершилась карьера футболиста в клубе низшей лиги "Брэдфорд Сити".

В 1971 году Рэймон начал тренировать игроков из всех вышеупомянутых клубов.

В своем Twitter "The FA" написали, что шокированы новостью о смерти футболиста и выразили соболезнования близким Уилсона. Тем не менее, пользователи не видят в этом ничего "шокирующего", ведь в 2004 у Уилсона диагностировали болезнь Альцгеймера, но спортсмен все равно прожил достаточно долгую жизнь.