Месси считает, что "Барселоне" нужно стать сильнее, чтобы обогнать "Реал"

Сегодня, 19:07

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился своим мнением насчет мадридского "Реала" и прокомментировал вылет каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По словам Месси "Реал" очень силен из-за того, что в клубе большинство игроков являются лучшими на своих позициях в мире. То же самое и с "Барселоной", однако "Реал" может позволить себе играть плохо, но все равно идти вперед. По этой причине "Барселоне" нужно стать намного сильнее, чтобы конкурировать с мадридцами.

В последнем матче каталонцев "порвал в сухую" "Рома" со счетом 3:0. Месси говорит, что у "Барсы" было хорошее преимущество над противником в первой встрече (4:1), но "Роме" удалось спустить на землю расслабившихся каталонцев в ответной встрече. Месси признался, что это поражение просто "убило" всю команду, ведь они уже одной ногой были в полуфинале турнира.