Зинедин Зидан готов возглавить сборную Франции после ЧМ-2018

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Наставник мадридского «Реала» высказал сенсационное мнение, что его время на «капитанском мостике» прославленного европейского футбольного клуба подходит к логическому концу. Вне зависимости от успехов команды, он готов в следующем сезоне осуществить мечту всей своей жизни.

Зидан не раз на страницах изданий и в телевизионных эфирах признавался, что ему комфортно работать с мадридским клубом и он успел «пустить корни» в испанском футболе. Тем не менее, легендарный футболист никогда не терял надежды вернуться во Францию, чтобы отдать все свои творческие силы для восстановления имиджа сборной, как лидера не только европейского, но и мирового футбола. Поэтому его слова о готовности возглавить сборную Франции, после ЧМ-2018, не удивили экспертов.

В настоящее время «Реал» под руководством Зидана находится на пике славы. Несмотря на то, что во внутреннем чемпионате «сливочные» занимают лишь третью позицию, выход в финал Лиги чемпионов для любого тренера является верхом триумфа. Напомним, 26 мая, в Киеве «Реал» сразится за самый престижный европейский Кубок с «Ливерпулем».