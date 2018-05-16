Форвард сборной Германии расплакался из-за невызова на ЧМ-2018

Сегодня, 12:38

Участники мундиаля в России составляют окончательные заявки игроков, коим предстоит сразиться за «золото». Ряду высококлассных футболистов не нашлось места в составе.

Следом за Марио Гётце, забившим победный мяч сборной Германии в финале ЧМ-2018 против аргентинцев, за бундестим в России не сыграет 30-летний форвард «Баварии» Сандро Вагнер, называющий себя лучшим немецким нападающим на данный момент. Несмотря не мнение игрока и непонимание его клубного наставника Юппа Хайнкеса, тренер сборной Германии Йоахим Лёв не нашел Вагенру места в заявке на мундиаль.

Из-за невызова форвард расплакался, так как его поездка на ЧМ-2018 для многих футбольных экспертов выглядела решенным вопросом.