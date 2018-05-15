Фанат «Леванте» не сможет мастурбировать 50 лет из-за победы над «Барселоной»

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В 38-м туре испанской Ла Лиги новоиспеченный чемпион потерпел первое поражение в сезоне, остановившись в шаге от исторического достижения и наполнив информационное пространство массой абсурдных обещаний от поклонников игры миллионов.

Многие люди проиграли солидные суммы на ставках, не предвидев сенсационное поражение «Барселоны», однако главным неудачником по итогам 38-го тура Ла Лиги остался фанат «Леванте». Из-за победы над Лео Месси и компанией, окрыленный успехом кумиров парень не сможет мастурбировать 50 лет, ибо таким было его обещание в Twitter.

«Если мы обыграем «Барсу» (сложно), я не буду мастурбировать (ЕЩЕ сложнее) столько дней, сколько лайков соберет этот твит», - написал испанец в соцсети.

Клуб «Леванте» в умопомрачительном матче с уже ставшей чемпионом «Барселоной» выиграл со счетом 5:4, а пост фаната-шутника собрал более 18 тысяч лайков. Сейчас эта цифра приравнивается к 50 годам, однако новость о парне попала в СМИ, поэтому счет лайков под пикантным постом может пойти на сотни тысяч.

К слову, поражение от «Леванте» стало первым для «Барселоны» в завершившимся сезоне Ла Лиги. Каталонцы не смогли установить рекорд, не уступив в 38-ми матчах домашнего чемпионата.