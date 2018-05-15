Парки Москвы подготовили скидки для болельщиков ЧМ-2018

Сегодня, 09:13

Чтобы получить желанный бонус, фанатам достаточно будет предоставить продавцам паспорт болельщика.

Кафе и рестораны в Парке Горького, «Музеоне» и «Зарядье» предоставят футбольным болельщикам на время проведения ЧМ-2018 в Москве 10-процентные скидки. Власти столицы предусмотрели, что до начала матча и после его завершения любители футбола захотят провести время в зелёных зонах столицы. К примеру, стадион «Лужники» расположен вблизи от центра города, в связи с чем, есть большая вероятность, что болельщики в период ЧМ-2018 наводнят ближайшие парки. Более того, чиновники планируют стимулировать интерес фанатов, организовав раздачу информационных буклетов с маршрутами до ближайших природных объектов.

Ранее мы писали, что в приложении «Метро Москвы» накануне ЧМ-2018 появится опция вызова такси. Разработчики обещают внедрить её непосредственно перед началом форума, чтобы болельщики имели возможность заблаговременно спланировать свой маршрут.