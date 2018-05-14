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Отказался от 13 миллионов: Канчельскис назвал Манчини крысой, убегающей с корабля

Сегодня, 14:23

Канчельскис отметил, что "Зенит" играет безрезультатно. Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" считает Зенита Роберто безответственным человеком.

Андрей Канчельскис уверен, что "Зенит" показывает ужасающие результаты по вине бывшего тренера команды. Как только у "Зенита" начались тяжелые времена, Манчини оказался крысой, убегающей с тонущего корабля. Канчельскис утверждает, что экс-тренер "Зенита" когда-то демонстрировал хорошие результаты работы, однако получалось это благодаря тому, что ему приходилось тренировать футболистов с хорошим уровнем подготовки.

13 мая команда "Зенит" официально объявила о расторжении контракта с Манчини. В результате тренер отказался от 13 миллионов евро, которые должен был получить по условиям договора с ФК.

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