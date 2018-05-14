«Первый канал» официально переименуют и полностью изменят

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Связан такой шаг с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В скором времени изменится сам визуальный ряд, логотип и графическое оформление, а также появятся новые заставки с футбольной тематикой. Кроме того, болельщики смогут самостоятельно выбирать камеры, которые транслируют футбол.

Начиная с середины июня и на следующий месяц «Первый канал» официально переименуют, он будет называться «Первым футбольным». Всё это время российским болельщикам будут показывать футбол, а именно ЧМ-2018.

В рамках переименования и вообще изменений «Первый футбольный» будет показывать весь месяц полностью все 27 матчей футбольного турнира, а также саму церемонию открытия и все сопутствующие мероприятия. Всё это будет проходить официально.

Такой футбольный спецпроект предоставит также и расширенный функционал второго экрана. Последний станет доступным каждому человеку на любом мобильном устройстве. Платформа предложит различный видеоконтент, такой как «лучшие голы» или «самые яркие моменты». Кроме того, у российских болельщиков впервые появится возможность самим выбирать камеры, транслирующие матч. Таким образом, каждый будет смотреть футбол с такого ракурса, который ему нравится.