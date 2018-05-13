Глава ФК: Высокие зарплаты футболистов – результат тяжелого труда

Вчера, 20:02

Григорий Иванов рассказал правду о том, как определяется выплата за сыгранные матчи в спорте. В процент полученных средств включены результаты нелегкого карьерного роста.

Глава ФК «Урал» обосновал связь высоких зарплат футболистов с результатами тяжелого труда. Григорий Иванов сообщил, что игроки зачастую демонстрируют хорошие успехи в карьере за очень короткий период. Ввиду особенностей и издержек профессии футболиста, глава ФК уверен, что высокие зарплаты не являются заоблачными, а лишь подчеркивают результаты тяжелого труда спортсменов.

В качестве эксперимента Иванов предложил «умникам» заменить на тренировке и игре любого футболиста, что в принципе станет подтверждением опасности данного вида «легкого» заработка финансовых средств.