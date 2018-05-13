"Пьешь водку - лечись борщом": Британская инструкция выживания в России для фанатов

Вчера, 18:47

Британский таблоид The Sun составил мини-пособие для болельщиков английской сборной, которое поможет им выжить в России во время Чемпионата мира по футболу. Большая часть инструкции посвящена правилам употреблению водки, которые призваны помочь не умереть от похмелья.

Первым делом издание The Sun рассказало читателям о мерах предосторожности при употреблении спиртных напитков. Журналисты предостерегают, что характерное для британской нации полное отсутствие самоконтроля при распитии алкоголя в сочетании с пристрастием россиян к водке создает «убийственную комбинацию».

Составители инструкции настоятельно рекомендуют закусывать во время выпивки солёными огурчиками, подготовить массу тостов на разные темы и ни в коем случае не смешивать пиво с водкой, дабы избежать ужаснейшего похмелья. Впрочем, вероятнее всего, фанатам из Великобритании все же придется прочувствовать все тонкости русского похмелья, так что лечиться они советуют также русскими методами, а не привычным фастфудом: "пьешь водку - лечись борщом".

Однако главное правило выживания - не соревноваться с россиянами количеством выпитого алкоголя: "Это другая культура питья. Они вас перепьют".

Помимо советов касательно опасности употребления спиртного, в материале содержатся рекомендации об основных правилах вежливости. Фанатам рекомендуют обязательно разуваться при входе в жилище, уступать места пожилым людям, не быть слишком навязчивыми с малознакомыми гражданами, и не обижаться на видимое, но лишь кажущееся безразличие русских.