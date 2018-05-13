Полиция проверяет заявления о крупной драке фанатов ФК «ЦСКА» и «Спартак» в Москве

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По некоторым данным, инцидент произошёл на платформе «Серп и молот» на Горьковском направлении Московской железной дороге. Об этом сегодня, 13 мая, рассказал один из сотрудников пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

В сообщении указывается, что некоторые СМИ информировали о крупной драке, которая прошла между футбольными фанатами ФК «ЦСКА» и ФК «Спартак». По имеющимся данным, в массовой драке участвовали около 50 человек. Всё происходящее длилось в районе двух минут.

В пресс-службе ведомства отмечают, что сейчас московские правоохранители занимаются проверкой информации о происшествии, которая попала в ряд СМИ.

В Сети уже имеются фото и видеоматериалы с места данного происшествия.

Сегодня, 13 мая, проходят завершающие матчи ЧМ РФ по футболу. В Москве ФК «ЦСКА» будет принимать ФК «Анжи», а «Спартак» будет играть дома с «Динамо».