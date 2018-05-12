Киев подготовит памятки для украинцев на ЧМ-2018 в России

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Украинцы, желающие посетить мундиаль, рискуют столкнуться с провокациями российских спецслужб, поэтому Госпогранслужба, МИД и прочие профильные ведомства разработают для соотечественников рекомендации по поведению в РФ, заявил Олег Слободян, пресс-секретарь украинских пограничников.

Госпогранслужба Украины не рекомендует соотечественникам посещать Россию для похода на матчи ЧМ-2018, однако многие фанаты футбола проигнорируют пограничников, поэтому Киев подготовит специальные памятки. В частности, гражданам Незалежной расскажут, как вести себя в нестандартных ситуациях, связанных с провокациями российских спецслужб. Помимо Госпогранслужбы, над рекомендациями по поведению для украинцев на ЧМ-2018 в России будут работать МИД и прочие профильные ведомства, подытожил Слободян.

Мундиаль стартует уже 14 июня в Москве. Всего матчи мирового футбольного первенства примут 11 российских городов на 12 стадионах. Финал состоится 15 июля.