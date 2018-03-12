Группа «УмаТурман» 15 апреля откроет стадион «Нижний Новгород»

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Группа «УмаТурман» станет первыми, кто выступит 15 апреля перед матчем между ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит-2». Поединок состоится после открытия стадиона «Нижний Новгород». Билеты обойдутся зрителям в 200-400 рублей.

К матчу «Олимпиец - Зенит-2» готовятся жители Новгорода. Новый стадион «Нижний Новгород» примет первых зрителей и футбольных игроков уже 15 апреля. На церемонии будут присутствовать представители местной власти и приглашенные звезды. Среди известных музыкальная группа «УмаТурман». Братья Кристовские официально подтвердили свое присутствие на мероприятии.

Футбольные болельщики уже готовятся к «обкатке» стадиона по-своему. Известно, что билеты на премьерный матч будут стоить порядка 200-400 рублей. Игроки футбольных клубов, открывающих сезон на стадионе, в преддверии матча и обещают яркую и результативную игру своим зрителям.