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Британские СМИ описали проблемы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре

Вчера, 21:37

Недавно Ник Эймс, обозреватель СМИ Великобритании, опубликовал свою статью, которая была посвящена ЧМ-2018. В своем материале Эймс попытался рассказать практически о всех этапах, связанных с подготовкой к предстоящему турниру, а также описал проблемы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре.

Как рассказывает автор текста, подготовка в некоторых моментах немного отстает от положенного графика, однако сомнения в том, что на ЧМ стадионы будут в порядке, нет. ФИФА планирует провести проверки в провинциальных городах России: Волгоград, Саранск, Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород и Самара на наличие проблем в подготовке к ЧМ.

С его слов стало известно, что футбольное начальство обеспокоено ходом строительства стадиона "Космос Арена" в Самаре. По их мнению, строительство затягивается, в то время как расходы с логистическими проблемами растут. Первый тренировочный матч на стадионе пройдет не ранее 28 апреля.

Также доступ к стадионам вместе с окружающей инфраструктурой вызывают некое беспокойство.


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